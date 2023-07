Brigata Putin | così la Rosgvardiya è diventata la forza anti-Wagner della Russia

Leggi su tpi

(Di domenica 30 luglio 2023) Viktor Zolotov è abituato ad agire all’ombraribalta. All’incontro del 29 giugno scorso al Cremlino con Vladimire Yevgeny Prigozhin c’era anche lui, anche se in pochi lo ricordano. Presenziava, insieme a una trentina di capi militari e di responsabili delle forze di sicurezza russe, come direttoreGuardia Nazionale () per discutere di quanto accaduto pochi giorni prima durante il fallito colpo di mano di. Eppure le sue ambizioni erano chiare: prendere il posto del gruppo mercenario nei cuori, nelle menti e sui campi di battaglia dei russi. Non a caso meno di un mese dopo, il 19 luglio, la Duma approvava una legge per fornire armi pesai suoi quasi 300mila uomini, che rispondono soltanto al presidente russo. Struttura di potere Quando ...