Brambati | “Mercato inquinato | l’Arabia prende giocatori importanti”

TMW RADIO - Brambati: "Mercato inquinato dall'Arabia. Inter, spero che Frattesi esploda" TUTTO mercato WEB

"Mi auguro che Frattesi faccia vedere le sue qualità e cresca all'Inter. Mi aspetto che faccia grandi cose, anche in chiave Nazionale. Il grande colpo non lo vedo all'orizzonte, spero in un campionato ...Frattesi è finora il grande colpo del centrocampo dell’Inter. Brambati punta molto sull’ex Sassuolo per quanto riguarda la stagione calcistica che avrà inizio a breve. Di seguito le sue considerazioni ...