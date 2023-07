Borrelli | “Allarme nuove occupazioni abusive a Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La camorra e i delinquenti non vanno in ferie e per questo bisogna porre la massima attenzione, specie in questo periodo, nei confronti del fenomeno delledegli appartamenti disabitati o lasciati incustoditi. Purtroppo già arrivano le prime segnalazioni della ripresa del fenomeno”. Lo afferma Francesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra che ha ricevuto le denunce di alcuni residenti negli edifici in questione. “A Miano, in via Calatafimi civico 6, ignoti – scrive, in una nota – hanno tentato già due volte, l’ultima sabato notte, di entrare in uno degli appartamenti Acer murati.L’lanciato dai condomini ha fatto desistere i criminali che, però, sembrano intenzionati a terminare l’occupazione a breve. Notizie non buone ...