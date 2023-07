Boom di morti e accessi in ospedale | Caronte ha fatto una strage

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 luglio 2023)ha colpito duramente la Capitale. È proprio a Roma che la morsa dell'anticiclone è risultata la più lunga (ben 18 giorni), a elevata umidità e con effetti anche letali. Le temperature fino a oltre 40 gradi hannoregistrare in città i più alti incrementi dinei Pronto soccorso degli over-65 e anche i picchi di mortalità in concomitanza dei giorni di ondata di calore, proprio come il vero «nocchiero dell'oltretomba». Questo il quadro che emerge dal Rapporto stilato dal Ministero della Salute sui primi 21 giorni del luglio più caldo di sempre. Roma e Rieti sono risultate le due città italiane che hanno subito la più lunga ondata di calore, una cappa ininterrotta per quasi 3 settimane, alimentata dall'anticiclone sub-tropicale di matrice africana proveniente dal Mediterraneo. «Le condizioni di rischio si sono ...