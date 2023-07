Bologna in festa per Patrick Zaki | Oggi dico grazie | da domani riprendo lottare

(Di domenica 30 luglio 2023) La città ha festeggiato il ritorno del ricercatore egiziano con una serata speciale per il conferimento della cittadinanza onoraria. Il 32enne ha rimosso anche lo striscione "libero" che per più di tre anni ha campeggiato su Palazzo d'Accursio, sede del comune, affiancato dalla fidanzata e dal sindaco Matteo Lepore

per la liberazione di Patrick Zaki in piazza Maggiore. La serata, promossa dal Comune e dall'Università di, si concluderà con la consegna della cittadinanza onoraria. In apertura Patrick ......'che ha permesso la mia liberazione. Questa è una città della libertà e dei diritti umani. Sono felice di essere qui di persona, finalmente, dopo anni di chiamate online'. Allaper il ...Così Patrick Zaki, l'attivista egiziano laureato all'Università diprima di salire sul palco di Piazza Maggiore, allaper il suo ritorno. "Questa città è sempre a fianco di persone che ...

Patrick Zaki ha ringraziato Bologna "che ha permesso la mia liberazione. Questa è una città della libertà e dei diritti umani. Sono felice di essere qui di persona, finalmente, dopo anni di chiamate o ...La piazza che per tre anni e mezzo ha chiesto libertà e giustizia per lui celebra il 32enne egiziano Patrick Zaki, da oggi cittadino onorario di Bologna.