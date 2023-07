Bologna in festa per Patrick Zaki | Oggi dico grazie | da domani riprendo a lottare

(Di domenica 30 luglio 2023) La città ha festeggiato il ritorno del ricercatore egiziano con una serata speciale per il conferimento della cittadinanza onoraria. Il 32enne ha rimosso anche lo striscione "libero" che per più di tre anni ha campeggiato su Palazzo d'Accursio, sede del comune, affiancato dalla fidanzata e dal sindaco Matteo Lepore

Successivamente, si sposterà in Emilia, aper la commemorazione della strage, e a Modena per ladell'Unità. Il Pd è determinato a costruire una iniziativa politica per affrontare le ...È un giorno di, insomma, a: Patrick è tornato ed è bolognese anche lui . Tra i presenti, Riccardo Noury di Amnesty International, l'arcivescovo Zuppi e Claudio Fenucci, l'amministratore ...La città ha festeggiato il ritorno del ricercatore egiziano con una serata speciale per il conferimento della cittadinanza onoraria. Il 32enne ha rimosso anche lo striscione 'Patrick Zaki libero' che ...

Bologna in festa per Patrick Zaki: appuntamento in Piazza Maggiore UniboMagazine

Lo ha detto Patrick Zaki nel suo discorso in piazza Maggiore, alla fine della festa per il suo ritorno e in cui gli è ... una piazza della libertà. Bologna sarà sempre la città della libertà e dei ...Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e altri primi cittadini di 18 comuni dell'area consegnano la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki durante la festa per la sua liberazione in piazza Maggiore. Dal ...