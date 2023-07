Blanca 2 | Maria Chiara Giannetta al Giffoni sgancia nuove anticipazioni | cosa accadrà

(Di domenica 30 luglio 2023) Ospite alFilm Festival,si è sbottonata su2, svelando alcune importanti novità. La seconda stagione della serie di Rai Uno arriverà il prossimo 5 ottobre e vedrà nel cast anche Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, tra gli altri. È euforica la platea dei ragazzi delFilm Festival per l’anteprima di2, secondo capitolo della serie di successo prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction in arrivo dal 5 ottobre su Rai 1. La serie si avvale inoltre della regia di JanMichelini e Michele Soavi. Alla presenza delle protagonistee Sara Ciocca, sono state svelate le primissime immagini della nuova stagione, commentate ...

... sul palco, quattro giovani attori che hanno preso parte alla serie: Vittorio Magazzù ("", "... non vediamo l'ora che queste persone possano sentirsi rappresentate e comprese." Autore Anna...E proprio qui ha sfoggiato un nuovo look che potrebbe essere un assaggio di quello che vedremo in2. AddioChiara Giannetta ha optato per un taglio più classico e ordinato. Potremmo dire ...... accompagnata da varie ospiti qualiPaloma , la storica vincitrice Massiel e Vicco in ... AnaBordas inoltre non è nuova al mondo eurovisivo, avendo ricoperto il ruolo di capodelegazione del ...

Maria Chiara Giannetta: «Tutto quello che mi ha insegnato Blanca» Vanity Fair Italia

FERMO - Tanti appassionati, molti curiosi, numerosi turisti, ma soprattutto moltissimi fermani erano in piazza del Popolo, lo scorso venerdì sera, per il primo atto ufficiale della ...Al Giffoni Film Festival dove ha presentato Blanca 2, Maria Chiara Giannetta ha soggiato un nuovo hair look: caschetto liscio e frangia ...