Blackout del Frecciarossa  Il trasbordo dei passeggeri dopo ore di attesa al caldo VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) AGI - Unè rimasto fermo per oltre due ore e mezza nella campagna umbra, all'altezza di Allerona, in provincia di Terni: a causa di un guasto il treno è senza elettricità e senza aria condizionata, ci sono stati molti malori per il. È l'odissea che stanno ancora vivendo idi un treno partito questa mattina dalla stazione centrale di Milano alle ore 10.10 e che sarebbe dovuto arrivare a Salerno alle 16.06. A raccontarlo all'AGI è una viaggiatrice, Stella Maris: "Siamo partiti questa mattina alle 10.10 da Milano stazione centrale e prima di Bologna abbiamo avuto un primo problema. Il treno si è fermato alle porte di Firenze perché, così ci avevano detto, c'erano persone non autorizzate sui binari. Così abbiamo accumulato un ritardo di 1 ora e 40 minuti. Poi siamo ripartiti e sembrava che andasse tutto ...