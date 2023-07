(Di domenica 30 luglio 2023) Il modello Arizona diè stato cliccatissimo online aumentando le sue ricerche del 110% rispetto al mese precedente. Questoaldiche mostra il modello in ben due scene. Ildopotutto è un successo: nei primi cinque giorni di uscita i cinema d’Italia hanno staccato ben 2 milioni e 100 mila biglietti per un totale di 15 milioni e mezzo di incasso. La prima scena delin cui fanno la loro apparizione leè quella che si vede anche nel trailer, ovvero quandova a casa diStramba che la mette difronte a una scelta: restare aLand con le scarpe col tacco o andare nel Mondo Reale con i sandali. Una palese citazione alMatrix delle ...

Com'era prevedibile, dopo l'uscita del film di Greta Gerwig l'azienda tedesca ha visto incrementare ledellemodello Arizona del 110%, grazie ad una segnalazione di Lyst, che si ...... le persone reali Inaspettatamente 'Barbie' sceglie le, rigorosamente rosa. Ed è qui che grazie ad un'analisi dei dati, ledelle scarpe sono aumentate di oltre 110%. Una mossa di ...E quindi ben venga Barbie ino la nuova casa ranch di Ken. Tutto per far schizzare lema con una filosofia al passo con i tempi. Colonna sonora (di Alexandre Desplat ) in grande ...

Birkenstock, vendite schizzate grazie al film Barbie Biccy

Le Birkenstock sono i sandali più richiesti dell’estate (e il merito è soprattutto di Barbie) A meno di una settimana dall’uscita del film nelle sale, le ricerche delle Birkenstock Arizona che compaio ...Birkenstock ha visto aumentare esponenzialmente la vendita dei propri sandali dopo l'uscita nelle sale di Barbie.