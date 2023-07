Biden ha studiato Giorgia | Ecco cosa accadrà' | Luttwak | rivelazione-bomba

(Di domenica 30 luglio 2023) «Già da tempoconsidera Meloni un'interlocutrice seria e credibile, per niente estremista, la diffidenza iniziale è svanita ben prima dell'incontro a Washington», dice così a Libero il politologo Edward, secondo il quale la visita alla Casa Bianca va vista come «l'esito di un processo graduale di accreditamento e conoscenza reciproca. È la prassi, avviene con tutti i capi di governo.non ha mai pensato che Meloni fosse una fascista, nonostante la cattiva propaganda di certi giornali anche italiani. La stampa d'élite, essendo di sinistra, demonizza la destra in quanto tale, costruisce il mostro, manon è un novellino, si occupa di politica estera da mezzo secolo e sa distinguere la propaganda dalla realtà». Secondo lei, Meloni com'è riuscita a rompere questa falsa narrazione di sé? ...

... "Che posso ripercorrere e riconsiderare le cose che ho conosciuto e che hoin passato, ... Putin onon fanno la guerra, ma la fanno fare a centinaia di migliaia di altri esseri umani che ...Anche senza avereconomia, basterebbe aver letto 'I promessi sposi' di Alessandro Manzoni per capire che il ... Meloni, Italia in primo piano Dopo l'incontro ufficiale con Joealla Casa ...Ma il Presidente USAha voluto perseguire due obiettivi: separare la Russia dall'Europa, e in ... Proprio per restituire la verità storica hocon grande attenzione i documenti dell'epoca".

Luttwak, la rivelazione: "Biden ha studiato Giorgia, Ecco cosa accadrà'" Liberoquotidiano.it

La corrispondenza di amorosi sensi fra Biden e Meloni cancella lo cahampagne stappato alla caduta di Trump. Vaghezze di un antifascismo degno di Vogue ...L'annuncio era atteso da giorni e ora la notizia è ufficiale: gli Emmy non si svolgeranno nella data prevista del 18 settembre a causa del doppio sciopero di attori e sceneggiatori che da settimane ha ...