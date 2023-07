Biasin | «Sanchez e Balogun | due cose sull’attacco Inter»

(Di domenica 30 luglio 2023) Fabrizioha parlato di Alexise Folarin, due attaccanti accostati all’. Le sue dichiarazioni. DUE– Queste le parole di Fabriziosu Twitter. “Attacco, due: – Il club non pensa a un ritorno di. – L’incastro con l’Arsenal è complicato, maresta il preferito“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

23:04 25 Luglio Inter,: "Niente offerte per Audero"Fabrizioin diretta a TV PLAY ha ... 18:08 25 Luglio Tottenham, Davinsonvola in RussiaDavinsonsta per lasciare il ...Per rimpiazzare l'estremo difensore camerunense il giornalista Fabrizioa TvPlay si è ... Ivan Perisic, Ben Davies, Eric Dier, Pedro Porro, Sergio Reguilon, Emerson Royal, Davinson, Djed ...A lanciare il tema sui social è il giornalista Fabrizioche scrive: "Acerbi non si può ...lo dovrebbe far trapelare un nome del genere scrive Pop E' inutile cacciare a pedate Vidal e...