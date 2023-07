... le anomalie climatiche e la preoccupazione per il caro prezzi a partire dae gasolio. ... vitto e anche ombrelloni e lettini ma che quest'anno risentono del balzo dell'inflazione con...Un pieno di, al distributore più caro rilevato dalla nostra indagine, arriva a costare 127 ... 'L'andamento del petrolio potrebbe senza dubbio influire sugliregistrati nell'ultimo ...approfondimentoe diesel, con l'estate tornano gli: ecco perché Due ore di attesa a Courmayeur Lunghe attese anche al traforo del Monte Bianco: a Courmayeur l'attesa stimata per i ...

Benzina, aumenti per chi viaggia: picchi oltre 2,5 euro al litro ilmessaggero.it

I milioni di italiani che in queste ore si mettono in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura dovranno fare i conti con i rialzi dei carburanti, i cui prezzi in autostrada hanno già sfond ...Esodo estivo, schizza il prezzo della benzina in autostrada. La benzina in modalità servito ha già sfondato quota 2,5 euro al litro su ...