Bennato | «Ero protetto dall’intellighenzia di sinistra | poi si resero conto che non ero controllabile» 

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Corriere della Sera intervista Edoardo. 77 anni, è nel pieno di un tour. Racconta di quando nel 1969 Lucio Battisti gli dava uno strappo sulla sua Duetto e gli diceva «ahò, non te preoccupa’ verrà il momento tuo». E di quanto Fabrizio De André apprezzasse lui e i musicisti cresciuti a Bagnoli. «Fabrizio schifava tutto il mondo della musica, tranne noi. Stava sempre con una sigaretta accesa in una mano e un whisky nell’altra. Posava il whisky solo per accendere una nuova sigaretta dall’altra sigaretta».ricorda quando uscì il suo primo album, dopo nove anni di gavetta. «Dopo nove anni di gavetta, uscì il mio primo album, Non farti cadere le braccia, e il direttore della Ricordi mi disse: Un giorno credi è bella, Una settimana e un giorno pure, però, a Radio Rai dicono che hai la voce sgradevole e non le trasmettono, quindi, per noi, ...

...di fare il grande salto da vocalist delle star della musica italiana negli anni 70 (per, ... Cosa l'ha spinta ad intraprendere il Cammino di Santiago Qualche anno fain tourne e miresa ...... questo è il sospetto degli amici, un messaggio per Michelle: "Mi sono preso una cotta, mi... come Leandro, arrestato lo scorso aprile per sequestro di persona e detenzione di stupefacenti.I fiori sono così incoerenti! Matroppo giovane per sapere come amarla. (Antoine de Saint - ... (Viva la Mamma, Edoardo). Dai mamma dai/ questa sera lasciamo qua/ i tuoi problemi e quei ...

Bennato: «Ero protetto dall'intellighenzia di sinistra, poi si resero ... IlNapolista

Il cantante: «Notti magiche» non volevo farla, mi sento 55 anni. L’input per fare musica è venuto da mia madre. Papà invece si svegliava alle 5 per andare all’Italsider» ...Linda Zanetti ha conquistato la quinta affermazione della sua giovane carriera sulle strade di Polonia. Ieri pomeriggio La 21enne svizzera del UAE Development Team ha tagliato il traguardo di ...