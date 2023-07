Benedetta Pilato regala il bronzo all’Italia nell’ultima giornata Mondiali nuoto 2023

(Di domenica 30 luglio 2023) L’ Italia chiude la rassegna iridata di Fukuoka con la medaglia numero 14 medaglia conquistata nei 50 m rana da. L’ azzurra vince infatti ildietro la lituana Ruta Meylutyte e l’americana King che le strappa il record iridato. . Quinto posto, invece, per Alice Bottazzo e Thomas Ceccon nei 50 m dorso. Nulla da fare per la staffetta maschile 4×100, fuori dalla finale.NEI 50 RANA Malgrado una condizione fisica molto approssimativa, la nuotatrice azzurra riesce a portare a casa unmeritato, dietro soltanto alla statunitense King e alla lituana Meilutyte che conquista anche il record del mondo. Queste le sue parole al termine della gara: “Dopo un anno così mi va bene. Questo risultato mi dà speranza per il ...

È bronzo perche nei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ha strappato alle avversarie un terzo posto che le regala il gradino più basso del podio. Prima di lei hanno toccato il bordo vasca la ...In tutto 14 medaglie di cui due d'oro Quattordici medaglie in tutto ai Mondiali di Fukuoka per l'Italnuoto , l'ultimo pochi minuti fa con il bronzo dinei suoi 50 rana. Due gli ori, il primo nel fondo con la staffetta di Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, l'altro di Thomas Ceccon nei 50 ...ROMA -ha conquistato il bronzo nei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nell'ultima giornata di gare in Giappone, la tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, è quindi ...

Pilato, il bronzo della svolta: nei 50 rana è ancora podio, ora il cambio di vita La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – Benedetta Pilato ha conquistato il bronzo nei 50 rana femminili ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Nell’ultima giornata di gare in ...(Adnkronos) – Quattordici medaglie in tutto ai Mondiali di Fukuoka per l’Italnuoto, l’ultimo pochi minuti fa con il bronzo di Benedetta Pilato nei suoi 50 rana. Due gli ori, il primo nel fondo con la ...