Benedetta Pilato bronzo mondiale Fukuoka | rassegna iridata del nuoto | ultima giornata

Il meglio ce lo teniamo alla fine:e Anita Bottazzo per andare a medaglia nei 50 rana. Fare all in sulla 18enne pugliese è tutto ciò che ci resta: detiene il primato mondiale di ...Ultimo giorno ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Occhi puntati su Thomas Ceccon nei 50 dorso e sue Anita Bottazzo nei 50 rana. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Nella notte italiana eliminate le due staffette 4x100 miste. Le finali in diretta dalle 13 su ...Dalle 20.00 ora locale (le 13.00 italiane), tornano in acqua anche Thomas Ceccon nella finale dei 50 dorso, Anita Bottazzo ein quella dei 50 rana e, appunto, la livornese. webinfo@...

Mondiali Nuoto, Benedetta Pilato a caccia dell’oro che nei 50 rana non è mai voluto arrivare Virgilio Sport

I mondiali di nuoto 2023 in tempo reale: ottavo e ultimo giorno di vasca a Fukuoka e altre medaglie. In programma dalle 13 sette finali ...Finale da non perdere, nella giornata conclusiva della XX edizione dei campionati in vasca corta la divina dello Ionio. Alle 13.09 Anita Bottazzo e la nostra Pilato ...