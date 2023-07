Belen Rodriguez verso Discovery? Gli esperti spiazzano | “Ecco cosa farà “

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 luglio 2023) Come annunciato già da qualche settimana,non farà più parte di Mediaset. La showgirl argentina si è vista togliere prima la conduzione de Le Iene, in netto declino rispetto alle fortunate edizioni di qualche anno fa, e dopo la conduzione di Tu si que Vales, il quale ha dato nuova linfa al varietà. Si pensava quindi che fosse prossima ad una nuova avventura in un’altra emittente, ma in realtà non ci sarebbero contatti con nessuno. Glirivelano che lafarà tutt’altro.: zero contatti conL’addio diè solo uno dei tanti visti in casa Mediaset nelle ultime settimane. Pier Silvio Berlusconi, non a caso, sta seguendo un liena di rinnovamento nel palinsesto e molti ...