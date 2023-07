Belen Rodriguez | la foto misteriosa del bacio | è veramente finita con Stefano?

Leggi su tvzap

(Di domenica 30 luglio 2023) Personaggi Tv. La relazione traDe Martino eè realmente? I due non parlano ma i gossip sulla coppia vanno avanti ormai da settimane. Non si sa cosa sia successo tra i due e neanche sestanno ancora insieme. In mezzo a questo mare di incertezza,ha pubblicato alcunesu Instagram che hanno alimentato ancora di più i dubbi da parte dei fan. Una fra tutte, è l’immagine di un: chi c’è accanto a? (Continua dopo le) Leggi anche: Wanda Nara, la compagna del padre rivela tutto: come staLeggi anche: “Amici”, Giulia Stabile e Wax insieme? L’indiscrezione bomba Cos’è successo tra...