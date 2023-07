Beach volley | World Tour 2023 Ranghieri Carambula sul podio a Montreal! Terzo posto per gli azzurri e Parigi si avvicina

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Terzi, come a Doha! Alexe Adrianriportano l’Italia suldi un Elite 16 e sino a grandi passi verso la qualificazione olimpica con due terzi e tre quinti posti che pesano come macigni nella corsa a2024. Un risultato che conferma il grande livello raggiunto dalla coppia italiana allenata da Daniele Di Stefano e soprattutto la continuità di rendimento che in passato era mancato al binomio azzurro e che ora è costantemente fra i migliori al mondo. In semifinalehanno sbattuto contro la coppia del momento, gli statunitensi Partain/Benesh che sono riusciti a vincere una sfida molto equilibrata, giocata su piccoli particolari che hano premiato la coppia americana, esplosa letteralmente nell’ultimo mese e ...