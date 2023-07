Beach Soccer | Viareggio campione d’Italia 2023 | Catania battuto 9-2 in finale scudetto

(Di domenica 30 luglio 2023) Il Farmaèsi laureadi. Nelladi Serie A, sulla sabbia del Matteo ValentiStadium in Versilia, i bianconeri toscani hannocon un netto 9-2 il, agguantando il tricolore. Per i ragazzi di Corosiniti si tratta del secondo titolo italiano nella storia, arrivato grazie ai gol di Carpita e Ze Lucas (doppiette per entrambi), Bertacca, Fazzini, Petracci, Leo Martins e Remedi, per gli etnei invece a segno Giordani e Catarino. SportFace.

Dopo la vittoria in Coppa Italia, a Viareggio il Lady Terracina "si vendica" e supera le sarde alla lotteria conclusiva