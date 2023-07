Bce vs Fed | l’eredità dello Stato assoluto nei poteri tecnocratici dell’Ue

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 luglio 2023) Uno degli aspetti che rende tanto affascinante lo studio della storia (ahimè materia sempre più negletta nei programmi scolastici e sempre meno conosciuta dai giovani) è la sua capacità di sorprendere chi si dedica a studiarla. La storia non è una ruspa, diceva un mio professore, non spazza via tutto il passato, ma è piuttosto una accumulatrice “selettiva”, che a volte elimina, e a volte conferma quanto una data epoca ha portato con sé, e soprattutto a volte mantiene determinate concezioni relative ai rapporti sociali e politici in maniera “sotterranea” quasi “nascondendole” sotto le apparenze contrarie. Uno degli esempi, a mio giudizio, più lampanti e significativi è il permanere nei Paesi dell’Europa continentale, in molti ed importanti aspetti della vita politica e della gestione del potere pubblico, della mentalità tipica della monarchia assoluta che si insediò in Europa ...