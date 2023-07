Bastoni | «Ho visitato molti posti! Videogames? Ora sono papà…»

(Di domenica 30 luglio 2023)ha parlato della cultura giapponese e dei posti che hadurante questa tournée dell’Inter. Il difensore ha chiuso poi con i. Le sue parole su Nikkan Sports SODDISFATTO ? Dopo Dimarco e Frattesi, anche Alessandro– ospite a Konami durante l’evento di eFootball – ha detto la sua sulla cultura giapponese: «Ho potuto visitareposti, come templi e altre architetture tradizionali.riuscito a mangiare il teppanyaki, migoduto la vostra cultura.molto felice di poter trascorrere del tempo con voi. Aici giocavo, ma ora chepapà ho dovuto smettere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

E' il secondo Museo piùal mondo dopo il Louvre, (dati del 17 marzo 2023) e sarebbe il primo in Italia, se non ... contingentando i gruppi e impedendo alle guide l'uso di ombrellini,da ...E' il secondo Museo piùal mondo dopo il Louvre, (dati del 17 marzo 2023) e sarebbe il primo in Italia, se non ... contingentando i gruppi e impedendo alle guide l'uso di ombrellini,da ...