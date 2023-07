Basket In Serie D | L' Audax Carrara conferma Matteo Bertuccelli | Play d' esperienza

Matteo Bertuccelli, classe 1990, ha confermato la sua presenza nella squadra diAudax Carrara per la stagione 2021 - 2022. Ha già giocato 30 partite con i gialloazzurri, segnando 143 punti. Si prevede un campionato di vertice per ...C'è anche una conferma nel roster dell'OraSì Ravenna che si appresta ad affrontare il nuovo campionato diB Nazionale. Il centro Ivan Onojaife, classe 2003 di 2 metri nato a Giuliano in Campania (Na) e cresciuto nella Pallacanestro Don Bosco (Li), sarà infatti ancora giallorosso.... anche se i ricorsi inB stanno paralizzando anche l'attività dei dilettanti. Ambizioni ..., pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e ...

Tempo di bilanci in casa Briantea84 per il progetto Be Inspired 2022/2023. Numeri di prim’ordine con 3.729 giovani incontrati tra scuole, oratori e società sportive in 55 appuntamenti svolti da ...“Pronto a far bene, grazie agli insegnamenti del Coach Sergio Sant’Ambrogio”. Dal Lazio alla Calabria, per far bene. La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di ufficializzare l’ingaggio del giova ...