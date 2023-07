Barcellona-Real Madrid | fallaccio di De Jong | scatta la rissa | VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) Primo Clasico della stagione, eccezionalmente a stelle e strisce.si affrontano nella tournèe americana con i catalani che si portano a casa il primo derby fra le superpotenze di Spagna con un netto 3-0. Risultato, a dir la verità, condizionato dalla sfortuna dei ‘Blancos’ fermati per 4 volte dalla traversa, una delle quali colpita su calcio di rigore da Vinicius che ne colpirà altre 2. Di Dembelè, Fermin Lopes e Ferran Torres i gol dei blaugrana. Gara molto accesa, come sempre, nonostante la natura amichevole. Lo dimostra un brutto fallo di Frenkie Deche, nel tentativo di recuperare palla, stende Militao da dietro con una brutta scivolata. Gli animi si surriscaldano ela primadel Clasico di una nuova stagione che si preannuncia bollente in ...

