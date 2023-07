Barcellona - Real Madrid 3 - 0 | gli highlights dell' amichevole

Spettacolo durante l'amichevole traMadrid andata in scena all'AT amp;T Stadium di Arlington, Texas. Tra traverse, rigori sbagliati (da Vinicius), ammonizioni e una rissa sfiorata, il primo Clasico della stagione va al ......Kessie sempre più lontano dai progetti dele di Xavi. Il centrocampista maliano, al pari di Lenglet, non è stato utilizzato dal tecnico blaugrana nel 'Clasico' di Dallas contro il...... in Andalusia, ha vissuto una notte da eroe negli Stati Uniti, protagonista assoluto della vittoria per 3 - 0 ottenuta dalsulMadrid davanti a più di 82mila spettatori . Ma chi è ...

Che show il Clasico d'estate: il Barça vince 3-0. Il Real sbatte su pali e traverse La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha le idee chiare sul mercato per rinforzare lo scacchiere di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione ...Quale maniera migliore di presentarsi al mondo del calcio che conta che con un gol e un assist nel Clasico, sebbene in amichevole Fermin Lopez Martin, centrocampista offensivo classe 2003 nato vicino ...