Barcellona - Real Madrid 3 - 0 | gli highlights dell' amichevole in Texas

Spettacolo durante l'amichevole traMadrid andata in scena all'AT amp;T Stadium di Arlington, Texas. Tra traverse, rigori sbagliati (da Vinicius), ammonizioni e una rissa sfiorata, il primo Clasico della stagione va al ...Commenta per primo Nella tarda serata di ieri c'è stato un anticipo del Clasico della Liga:Madrid contro, per l'occasione all'AT&T Stadium di Arlington, a un passo da Washington. Amichevole di lusso durante la quale la squadra di Xavi ha vinto 3 - 0 contro le Merengues . Ad ...Punizione severissima per una dir poco sfortunato, che ha centrato ben quattro traverse, una delle quali colta dal dischetto del rigore da Vinicius (tre legni complessivi per il brasiliano). A ...

Che show il Clasico d'estate: il Barça vince 3-0. Il Real sbatte su pali e traverse La Gazzetta dello Sport

Nella tarda serata di ieri c'è stato un anticipo del Clasico della Liga: Real Madrid contro Barcellona, per l'occasione all'AT&T Stadium di Arlington, a un passo da Washington. Amichevole di lusso dur ...I blaugrana si aggiudicano il primo Clasico della nuova annata grazie alle reti di Dembelé, Fermin Lopez e Ferran Torres. Iellatissimi i blancos, che recriminano per un rigore fallito e per quattro tr ...