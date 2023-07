Barbara d’Urso “sono addolorata e delusa” | poi parla di haters e svela qual è il suo meme preferito

Leggi su biccy

(Di domenica 30 luglio 2023)questo weekend ha rilasciato un’intervista per TheHollywoodReporter.it dove hato del suo tempo libero, die del web. “un po’e umanamente, ma professionalmente molto, molto serena”. Ha esordito ai loro microfoni. “Mi è capitato spesso di subire attacchi,che mazzata sul collo me laanche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti. Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chie nessuno merita la mia tristezza”. La conduttrice ha poi affrontato il tema “”, onnipresenti sul web per tutti i personaggi famosi. “Iomolto ...