Balogun-Inter | l’affare va avanti! Contatti continui con gli agenti – Sky

(Di domenica 30 luglio 2023)resta ad oggi la priorità per l’attacco dell’. Il club nerazzurro continua a lavorare sul mercato e l’operazione Lazar Samardzic lo conferma. In Viale della Liberazione, secondo quanto riportato da Sky Sport, continuano a lavorare sottotraccia. IN ATTACCO – Folarinresta in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda l’attacco dell’, le gerarchie ad oggi non sono cambiate. Il club nerazzurro continua a lavorare sottotraccia conmediari del giocatore per valutare l’offerta migliore da presentare all’Arsenal. La priorità è quella di chiudere l’operazione Sommer, ma il mercato nerazzurro va avanti e il blitz (totalmente silenzioso) per Lazar Samardzic lo dimostra.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

...a. L'americano dell'Arsenal è in cima alla lista di Ausilio, seppur le sue caratteristiche non siano del tutto in linea (una punta ben strutturara fisicamente) con quanto ricercato dall'Resta sempre un rebus per l'il nuovo attaccante. Tra le tante voci di queste ore si inserisce Fabrizio Biasin . La firma ... 'Conbisogna essere pazienti . Ora ti chiedono 50 milioni. ...Dopo la rottura con Lukaku, l'è alla ricerca di un nuovo innesto per completare l'attacco di Inzaghi: lo statunitense Folarine il portoghese Beto sono in cima alla lista della dirigenza, ma chi si inserirebbe meglio ...

GdS - Balogun: in vista l'affondo Inter. E se Correa andasse in Arabia Saudita... Fcinternews.it

L'Inter torna attiva sul calciomercato: Samardzic in arrivo e Marotta che vuole stringere per la punta, con Balogun, Scamacca e non solo nel mirino ...Per il ruolo di braccetto di destra, Ausilio, che ha quasi chiuso Samardzic prima di volare in Giappone, prenderebbe un altro calciatore giovane, non come Bisseck ma con maggiore esperienza a livello ...