Auto va a fuoco al casello autostradale | paura per due ragazzi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili deldi Avellino intorno alle ore 10’00 di oggi 30 luglio, sono intervenuti proprio sotto alstradale di Avellino Ovest, a Torrette di Mercogliano, per un incendio di un’vettura intenta al pagamento del pedaggiostrade. Il pronto intervento della squadra proveniente dalla sede centrale di Avellino, ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla struttura del. A bordo del veicolo due giovanioriginari del Napoletano, che venivano a trascorrere una giornata in Irpinia, per loro oltre un grosso spavento nessuna conseguenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.