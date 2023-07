Auto | mercato in crescita in Europa a giugno Boom di Tesla ed MG

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 30 luglio 2023) Secondo i dati dell’Istituto britannico di statistiche Jato Dynamics oltre all’incremento delle immatricolazioni di nuove vetture a giungo il brand californiano e quello britannico su base cinese hanno performato meglio registrando i maggiori aumenti di quote dinel Vecchio Continente. E in autunno altre le novità in arrivo molte delle quali anticate all’IIA Mobility 2023