Austin Theory | “Escobar è il cattivo che ha infortunato il mio eroe Rey Mysterio | mi occuperò io di lui”

...13 - THE BIG BANGXII - LA POLARIZZAZIONE DELLA CONFERMA 20:36 - THE BIG BANGXII - ...40 - Supernatural 7 Stagione Ep.11 20:35 - Supernatural 7 Stagione Ep.12 21:30 -Powers in ......13 - THE BIG BANGXII - LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE 20:36 - THE BIG BANGXII - L'...30 - Anica - Appuntamento al cinema 01:35 - Barquero 03:30 -Powers - Il controspione 05:00 - A ...Fury ha lasciato il suo posto in prima fila a Cardiff quandoha tentato di incassare il suo contratto "money in the bank" abbattendo poi il 25enne. Reigns ha vinto battendo McIntyre ...

Austin Theory ha criticato Santos Escobar nel post SmackDown The Shield Of Wrestling

Austin Theory si è espresso su quanto accaduto nel match tra Santos Escobar e Rey Mysterio, criticando il contendente numero uno allo US Title.Rey Mysterio è un vero veterano nel mondo del wrestling professionistico e la sua influenza nel settore è innegabile. Ha anche subito numerosi infortuni durante la sua carriera e questo include quello ...