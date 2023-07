Attenzione alle pensioni | l' 1 agosto assegno stravolto | che cosa cambia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Novità per milioni di pensionati anche ad. Il cedolinoancora. Dopo gli aumenti di luglio e l'erogazione della quattordicesima per alcune fasce di reddito, adscattano i conguagli. Una procedura prevista dall'Inps che di fatto porterà più soldi nelle tasche di alcuni pensionati. Facciamo chiarezza: i conguagli previsti sui cedolini per il mese disono tre. Un primo conguaglio riguarda la verifica delledei residenti in Italia grazie ai dati delle informazioni reddituali dell'anno d'imposta 2020 e dichiarate nel 2021. Per intenderci l'Inps ha avviato lo scorso mese alcune verifiche su tutte le integrazioni al trattamento minimo incassate tra il 2020 e il 2021. In caso di reddito più alto o più basso, ecco che scatta il ricalcolo dell'con un ...