Attenzione a come si mettono i braccioli ai bambini | un esperto lancia l’allarme

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 30 luglio 2023) È estate ed è il periodo in cui tanti ne approfittano per trascorrere del tempo con ial mare o in piscina, anche quando non sono ancora esperti nuotatori e hanno quindi bisogno di migliorare nella tecnica. In quest’ultimo caso possono essere provvidenziali accessori, che possono aiutare quando si ha paura di entrare nell’acqua, anche se accompagnati dai genitori. Indossarli può sembrare semplice per molti, ma in realtà non è così ed è per questo che undi primo soccorso e divulgatore social, @miguel assal, ha voluto spiegare attraverso un breve video Instagram quale sia l’errore che, a suo dire, tantissimi genitori comsenza rendersene conto e che potrebbe anche risultare fatale se non si presta la dovuta. In tante occasioni, infatti, ...