Attentato a un raduno politico in Pakistan | almeno 39 morti e 150 feriti in un sospetto attacco suicida video

(Di domenica 30 luglio 2023) Sale a 39 il bilancio deia causa dell’esplosione di un ordigno durante una Bajaur, in. Lo riferiscono le autorità. Decine di persone sono rimaste uccise e altre ferite, più di 150, nell’esplosione di un ordigno durante unin. Lo riferisce la polizia. L’esplosione è avvenuta all’interno del convegno dei lavoratori Jamiat Ulema-e-Islam Fazal (JUI-F) nel distretto di Bajaur, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. JUI-F è il più grande partito-religioso del Paese. “Si tratta di un. Tuttavia, siamo in fase di conferma”, ha detto Akhtar Hayat Gandapur, ispettore generale della polizia di Khyber ...

Attentato a un raduno politico in Pakistan: almeno 39 morti e 150 feriti in un sospetto attacco suicida

