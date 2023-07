Atp Umago | Wawrinka - Sonego 6 - 3 6 - 4 | gli highlights

(Di domenica 30 luglio 2023) Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi, anche Lorenzocede in semifinale al torneo di: il torinese è stato regolato in due set dacol punteggio di 6 - 3 6 - 4. Guarda il colpo ...

Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi, anche Lorenzo Sonego cede in semifinale al torneo di: il torinese è stato regolato in due set da Wawrinka col punteggio di 6 - 3 6 - 4. Guarda il colpo vincente dello ...- Niente finale italiana: vincono Wawrinka e Popyrin Popyrin è stato bravo a reagire e nel secondo set non ha concesso occasioni ad Arnaldi al servizio. Il tennista di Sanremo si è salvato ...A distanza di 17 anni Stan Wawrinka (72) di nuovo in finale a. Sulla terra croata, dove nel 2006 conquist il primo titolo, il 38enne vodese ha ritrovato il suo miglior tennis e al termine di una prestazione ispirata ha piegato ...

Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego si sono fermati sul più bello sulla terra rossa croata di Umago. Nella prima semifinale Arnaldi è stato battuto col punteggio di 6-7 7-5 6-3 dall’australiano Alexei ...Stan Wawrinka (Atp 72) continua il suo convincente cammino sulla terra rossa di Umago. Il vodese si è qualificato per la finalissima del torneo croato grazie al successo in due set contro l’italiano ...