ATP Los Cabos 2023 | il tabellone Possibile Tsitsipas-Isner al 2° turno | strada potenzialmente libera per Norrie

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Rilasciato ildell’ATP 250 di Los, in Messico. Un torneo, questo, per certa misura particolare sia per la sua collocazione geografica che per i vincitori. Tra essi, il primo fu il re dei bombardieri moderni, Ivo Karlovic, e c’è anche spazio per Fabio Fognini, che riuscì a battere Juan Martin del Potro con una performance di grande brillantezza. Non torna a difendere il titolo il russo Daniil Medvedev. Il pubblico messicano, però, ha di che consolarsi, visto che c’è Stefanos. Il greco comincia la sua campagna americana con un discreto brivido, dal momento che un potenziale secondocon Johnnon è mai una cosa semplice, soprattutto quando l’americano entra nella stagione veloce. Buone notizie per Cameron: il britannico, un successo nel 2021 ...