ATP Amburgo 2023 | Alexander Zverev piega Laslo Djere e conquista il titolo

- 30 anni dopo l'ultima volta un giocatore tedesco torna a mettere le mani sul trofeo di. È Alexander Zverev, che ora si candida per un posto alle NittoFinals di Torino Da, il nostro inviato [4] A. Zverev b. L. Djere 7 - 5 6 - 3 Dopo i diversi cambiamenti futuri annunciati in mattinata dall'organizzazione del torneo, spiegati ...... quarto favorito del seeding e numero 19 del mondo, ha fatto suo l'"Hamburg European Open", torneo500 con montepremi complessivo pari a 1.831.515 euro disputato sulla terra rossa di. Il ...Alexander Zverev torna al successo. Il tedesco supera in due set il serbo Laslo Djere mediante il punteggio di 7 - 5 6 - 3 nella finale del torneodi2023 e porta a casa il suo ventesimo titolo in carriera. Il primo set viaggia in maniera sciolta e spedita, con i due rivali che riescono a tenere i rispettivi turni di servizio senza ...

"Questa è casa mia, è dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a tennis". Casa dolce casa. Alexander Zverev è il nuovo campione di Amburgo (ATP 500) grazie alla vittoria ottenuta in finale in ...Il tedesco, profeta in patria, conquista il ventesimo titolo della carriera.AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Alexander Zverev profeta in patria.