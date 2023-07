Atletica | Tortu scalda i Campionati Italiani Folorunso da record | Fabbri al top | rivelazione Naidon | ok Fantini

(Di domenica 30 luglio 2023) A Molfetta (in provincia di Bari) è andata in scena la terza e ultima giornata deiAssoluti 2023 dileggera. Nella domenica conclusiva i riflettori erano puntati su Filippoe Fausto Desalu (200 metri), Leonardoe Zane Weir (getto del peso), Sara(lancio del martello), Dalia Kaddari (200 metri), Ayomide(400 ostacoli), Pietro Arese (1500 metri). RISULTATI2023 200 METRI (MASCHILE) – Filippoha regalato grandissime emozioni. Il Campione Olimpico della 4×100 era reduce da una sub-lussazione alla spalla destra rimediata in staffetta nove giorni fa, ma nonostante il taping ha disputato la gara migliore della ...

Atletica, Filippo Tortu spacca tutto a Molfetta: tempo maestoso sui 200, si strappa la maglia e regala magie OA Sport

Il primato italiano di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, la fiammata di Filippo Tortu a 20.14 (+1.7) nei 200 metri, il peso di Leonardo Fabbri e Zane Weir a 21,80 e 21,69, gli ottocento di Simone Ba ...In tanta soddisfazione trentina, fa male l’infortunio occorso a Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) nella finale dei 200 metri che ha riproposto in auge Filippo Tortu, capace di 20”14 che ...