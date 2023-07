Atletica | l’Italia trova un nuovo decathleta da 8 000 punti! Lorenzo Naidon esplode a Molfetta

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Prima di oggi soltanto tre italiani erano riusciti a sfondare l’iconico muro degli 8.000 punti nel decathlon: Dario Dester (primatista italiano con 8.218, siglato lo scorso anno agli Europei), Beniamino Poserina (8.169 nel 1996) e Paolo Casarsa (8.056 nel 2004). Oggi si unisce al gruppo elitario uno strepitoso, che ha toccato quota 8.090 punti in occasione dei Campionati Italiani Assoluti andati in scena a(in provincia di Bari). Il 24enne trentino, allenato da Alberto Faifer e tesserato per l’US Quercia Trentingrana di Rovereto, ha letteralmente demolito il proprio personale di 7.753 che aveva fatto registrare lo scorso 29 aprile al prestigioso Multistars di Desenzano del Garda. Si tratta di un miglioramento straripante per questo promettente giovane e i cui margini di miglioramento sembrano essere consistenti. ...