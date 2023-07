Atletica | Leonardo Fabbri vola in alto | “Valevo un metro in più!” Sarebbe stato un folle 22 80

(Di domenica 30 luglio 2023)ha vinto la gara di getto del peso ai Campionati Italiani Assoluti 2023 dileggera, andati in scena a Molfetta (in provincia di Bari). Lo scoppiettante duello con Zane Weir ha regalato grandissime emozioni, la sfida si è consumata su misure degne di nota e che fanno ben sperare in vista dei Mondiali, in programma tra tre settimane a Budapest. Il toscano ha trionfato con una sassata da 21.80 metri piazzata al quinto tentativo, preceduta da un 21.63 e seguita da un 21.67. L’azzurro si è fermato a un solo centidallo stagionale siglato lo scorso 17 giugno a Pergine Valsugana: quella odierna è la terza misura della carriera, resiste il suo personale di 21.99 timbrato il 30 agosto 2020 a Padova.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni ...

... la fiammata di Filippo Tortu a 20.14 (+1.7) nei 200, il peso diFabbri e Zane Weir a 21. È una terza giornata scoppiettante per l'italiana agli Assoluti di Molfetta (Bari), a meno ......ritiro a Saint - Vincent e si appresta al ritorno in città per proseguire la preparazione...il destino della squadra bluceleste sia ancora in forse perché la squadra del patron Paolo......per le gare di domenica 30 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023 di... Fari puntati su Filippo Tortu nei 200 metri, i pesisti Zane Weir eFabbri, ma non solo. Chi ...

Il primato italiano di Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, la fiammata di Filippo Tortu a 20.14 (+1.7) nei 200 metri, il peso di Leonardo Fabbri e Zane Weir a 21,80 e 21,69, gli ottocento di Simone Ba ...