Atletica | Folorunso migliora il record italiano nei 400 ostacoli | batte se stessa a 54”22

(Di domenica 30 luglio 2023) Molfetta – Splendido di Ayomide agli Assoluti di. A poche settimane dal Mondiale di Budapest, l'Azzurra delle Fiamme Oro si prende l'oro e uno straordinario primato nazionale. Ferma il crono a 54"22 sul traguardo dei 400. Ai recenti Giochi Europei Ayomide conquistò l'argento. In una bacheca grandissima di successi sportivi. Ha battuto il suo stesso dello scorso anno avuto ai Mondiali di Eugene, in semifinale (54"33).

