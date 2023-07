Atletica | Filippo Tortu spacca tutto a Molfetta | tempo sontuoso sui 200 | si strappa la maglia e regala magie

(Di domenica 30 luglio 2023)ha regolato emozioni memorabili sui 200 metri ai Campionati Italiani Assoluti, spolverando il suo innato talento e dimostrando uno stato di forma straripante, nonostante la sub-lussazione alla spalla destra in cui era incappato nove giorni fa in occasione del mirabile impegno in staffetta (38.04 a Grosseto e pass per i Mondiali). Il Campione Olimpico della 4×100 ha pennellato un mezzo giro di pista davvero encomiabile e ha trionfato con un perentorio 20.14 (1,7 m/s di vento favorevole), fermandosi ad appena quattro centesimi dal proprio personale siglato lo scorso anno a Nairobi e sua terza prestazione in carriera. Il velocista brianzolo, bronzo agli ultimi Europei su questa distanza, aveva sempre deluso sui 200 metri in questa stagione: 20.30 il 13 maggio a Nairobi (non sfruttò l’altura), 20.41 il 2 giugno al Golden Gala di Firenze, ...

A nome di tutto il CUS Catania ringrazio Gaia, Chiara, Giulia e Alessia per aver reso possibile un sogno, ma soprattutto ringrazio l'allenatore Di Mulo ormai leggenda dell'italiana

Storico risultato del CUS Catania ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera che si sono tenuti a Molfetta. Le ragazze della staffetta 4×100 hanno conquistato il bronzo nella finale