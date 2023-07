Atletica | Ayomide Folorunso titanica | record italiano | sfiora la top-10 mondiale! Forma spaziale verso Budapest

(Di domenica 30 luglio 2023)ha firmato il nuovodei 400 ostacoli. L’emiliana ha corso uno splendido 54.22 a Molfetta (in provincia di Bari), sede dei Campionati Italiani Assoluti dileggera. L’azzurra ha abbassato di ben 12 centesimi il già suo primato che aveva corso il 20 luglio 2022 nella semifinale dei Mondiali di Eugene. La 26enne aveva impressionato una decina di giorni fa a Banska Bystrica chiudendo in 54.44 e oggi ha saputo esaltarsi nella località pugliese, interpretando al meglio il giro di pista con barriera quando manca ormai poco ai Mondiali di(19-27 agosto).ha distribuito lo sforzo in maniera decisamente brillante, uscendo bene dai blocchi di partenza e gestendo al meglio i primi ostacoli. La ...

Davanti a lei la certa favorita Folorunso (Fiamme Oro) che ha all'attivo il crono di 54"44, ... Una super Folorunso vince il meeting di Banska Bystrica , in Slovacchia, sfiorando il record italiano dei 400 ostacoli. 54.44 il crono dell'azzurra , a un solo decimo dal primato nazionale di 54.34, ...

Strepitosa Ayomide Folorunso ai Campionati italiani Assoluti di atletica leggera di Molfetta. La velocista fidentina delle Fiamme Oro e del Cus Parma, conquista il tricolore nei 400 ostacoli, stabilen ... Oggi domenica 30 luglio va in scena la terza e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica leggera. A Molfetta (in provincia di Bari) verranno messi in palio 24 titoli e c ...