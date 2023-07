Atletica | Assoluti Molfetta 2023 | Ceccarelli e Dosso vincono nei 100 | Simonelli brilla nei 110 ostacoli

Leggi su sportface

(Di domenica 30 luglio 2023) Altri verdetti aglididi. Nei 100 metri non hanno deluso le aspettative Samuele(Atl. Firenze Marathon) e Zaynab(Fiamme Azzurre). Per il campione europeo indoor dei 60 è il primo titolo assoluto su questa distanza, mentre per la detentrice della seconda prestazione nazionale è il quarto successo tricolore.vince con il tempo di 10.30 (-1.0) e tira un sospiro di sollievo dopo un risentimento muscolare che si è rivelato essere solo un lieve affaticamento e niente più: “Ho provato a dare qualche zampata in più, quando a metà gara ho visto che gli avversari stavano iniziando a risalire – le parole dell’azzurro – La tensione da competizione oggi c’era, ammetto che rispetto ad altre gare sia stata decisamente più impegnativa, dal ...