Atletica | Andrew Howe torna in gara! “Niente ritiro | sogno gli Europei 2024 con Furlani”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Non sembra finita la parabola di, almeno in fatto d’. Il reatino, primatista italiano nel salto in lungo con quegli 8.47 metri che lo portarono all’argento mondiale di Osaka 2007, non è attivo da due anni, ma questo non significa che si sia ritirato. O almeno, non nella sua idea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, queste sono le sue parole: “Ho annunciato che avrei fatto una gara d’addio, ma sto ancora bene, anche in pedana. Stimolato da Mattia, reatino come me, ho un: partecipare insieme a lui aglidi Roma. In settembre, allenandomi proprio nella Capitale, dove ora vivo, riparto“., Ceccarelli tranquillizza: “Mi sono spaventato, contento di essere arrivato sano al traguardo” Ed è proprio vero ...