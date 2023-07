Aston Villa ed Everton irrompono su Iling | la Juve fissa il prezzo

(Di domenica 30 luglio 2023) In principio erano Brighton e Wolverhampton. Ora ci sonoed, non solo interessate ma intenzionate a presentare un'offerta...

...30 Cittadella (Ita) - Lecce (Ita) 17:00 Dolomiti Bellunesi (Ita) - Virtus Verona (Ita) 17:00 Pro Sesto (Ita) - AlbinoLeffe (Ita) 17:00 Crotone (Ita) - Lecce U19 (Ita) 17:30(Eng) - ...... prodotto di casa che può portare una ricca plusvalenza, visti anche gli interessamenti arrivati dalla Premier League: Everton esu tutti hanno preso informazioni per il classe 2003, ...Lo Celso piace anche al Betis di Siviglia, all'e pure al Barcellona. Il Betis rappresenta il suo passato (stagione 2018 - 2019), la pista di decollo per la Premier. All'...

Juve, la risposta di Chiesa all'Aston Villa Calciomercato.com

Il club è diposto a privarsi dell’ala soltanto per la cifra richiesta. Gli addii di Zakaria e Pellegrini fondamentali per sistemare il bilancio ...[themoneytizer id=”99064-6] Si avvicina sempre di più la ripresa degli allenamenti in casa Lazio. Dopo la fine del ritiro ad Auronzo di Cadore, avvenuta venerdì 28 luglio, mister Maurizio Sarri ha co ...