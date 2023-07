Assoluti di Atletica | Tortu fa 20”14 nei 200 metri | è oro e terza prestazione della carriera

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 luglio 2023) Molfetta – Un traguardo dei 200pieno di carattere e voglia di arrivare fino in fondo. Filipposi prende un grande tempo nella gara dedicata a Pietro Mennea, aglidia Molfetta. E lo vince il Trofeo del Mito conquistando l'oro italiano estivo 2023. Ma non solo. Il 20"14 (a soli 4 centesimi dal personale del 2022) è la. Una grande serata per l'Azzurro delle Fiamme Gialle (bronzo europeo), che dopo l'infortunio alla spalla, torna in pista e si prende la gloria. Festeggiato dai tifosi presenti sugli spalti.