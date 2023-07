(Di domenica 30 luglio 2023) L'e universale per ogni figlio a carico è un beneficio economico per tutte le famiglie per ogni figlio a carico. L'articolo .

... escludendole dal nuovoche scatterà dal prossimo 1° gennaio 2024. Siamo di fronte ad un ... di negare qualsiasi finanziamento al FUAL (FondoAutonomie Locali L. R. 23/2018) che riguarda ......una casa dal Fisco L'Agente della riscossione non può espropriare un immobile se questo è l'... per ogni incanto, nella misura del 10% del prezzo base tramitecircolare non trasferibile. ...... come riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al Testo(d.p.r. 1124/1965). Per ... Queste sono le condizioni necessarie per avere diritto all'di incollocabilità, un'importante ...

Assegno unico, ecco le date del pagamento ad agosto Orizzonte Scuola

La maggioranza replica: «Tutti sanno da otto mesi che l’assegno per gli occupabili sarebbe cessato ad agosto» ...Cambia – e aumenta – l’importo dell’ assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL ai soggetti di età inferiore ai 65 anni, che, a causa di malattia o infortunio sul lavoro, non possono svolgere attiv ...