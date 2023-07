Assegno incollocabilità | come farne domanda nel 2023

(Di domenica 30 luglio 2023) Cambia – e aumenta – l’importo dell’dierogato dall’INAIL ai soggetti di età inferiore ai 65 anni, che, a causa di malattia o infortunio sul lavoro, non possono svolgere attività lavorativa e non ricevono il beneficio dell’assunzione obbligatoria previsto dalla legge n. 68 del 1999. L’diè soggetto alle stesse disposizioni delle altre misure previdenziali e assistenziali, con un adeguamento annuale in base all’inflazione. Data l’elevata inflazione accertata nel 2022, era prevedibile un significativo aumento dell’importo percepito. Infatti, a partire da luglio, l’aumenterà di circa 30 euro al mese, raggiungendo l’importo di 290,11 euro,comunicato dall’INAIL tramite la circolare n. 34 del ...

Dal 1° luglio 2023 gli importi dell'direlativi all'anno in corso sono rivalutati. A renderlo noto è l' INAIL , con la circolare numero 34 del 26 luglio scorso, che da conto delle modifiche alla somma approvate ...A chi spetta e come si fa domanda di inoccupabilità presso l'INAIL Non trovo i riferimenti corretti per inoltrare la ...leggi anche Invalidità civile: come fare domanda, requisiti e tempistiche Articolo originale pubblicato su Money.it qui:, nuovo importo 2023: requisiti e come farne domanda