ASCOLTI TV 29 LUGLIO 2023 | IN CALO 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI 16 | 4% | LO SHOW DEI RECORD 13 | 4% | RITORNO AL FUTURO EVERGREEN 7 | 1% | MAI FIDARSI DI MIA FIGLIA 4 | 9% | SVEZIA-ITALIA 20 | 8%

(Di domenica 30 luglio 2023)TV 292022 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 34.54 PT – x 24 – 36.05 PT – x Paesi Che Vai – xTg1 – xWeekly – x– xLinea Verde Tour – xLinea Verde Sentieri – x + 1918Tg1 – xLinea Blu – xPassaggio a Nord-Ovest – 1033 11.50A Sua Immagine – 753 9.30 + 679 8.60Morgane: Detective Geniale 2 – xReazione a Catena – 1662 19.40Reazione a Catena – 2574 25.80Tg1 – xTecheTecheTè – 2657 20.9020che– 1824 16.40La Scogliera dei Misteri – x Prima Pagina – xTg5 – xLa Famiglia dei Pinguini – xMonti Selvaggi – xMagnifica– xForum: Il Meglio di – xTg5 – xBeautiful – 2337Scene da Un Matrimonio – 1657Un Altro Domani – xInga Lindstrom – xCaduta Libera Estate – 1022 ...

... con l'apologetico docufilm 'Raul Gardini' - andato in onda il 23- nel rappresentare la ... una sorta di Dynasty 'acchiappa audience' che, peraltro, proprio sul terreno degliè stata un ...Domenica 30(ore 22:30) la band salentina sarà in Piazza Giovanni XXIII a Priverno, in ... Con milioni di visualizzazioni ein streaming, la band salentina più volte sui palchi del Primo ...Nuovo appuntamento con i dati Auditel relativi aglitv . Nella serata di venerdì 282023 gli spettatori hanno premiato ancora una volta la proposta della Rai, la replica del programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti . Il canale ...

Ascolti tv e dati Auditel giovedì 27 luglio: vince Alberto Angela, ultima puntata per "Non sono una signora" Virgilio Notizie

Tutti i dati Auditel di sabato 29 luglio. Chi ha vinto agli ascolti tra lo Show dei Record, in onda su Canale 5, e “20 anni che siamo ...Ascolti tv sabato 29 luglio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera Chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed è ...