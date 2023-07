Anticipazioni La Promessa | Puntate Spagnole | Jimena Trova La Lettera Di Manuel Ma Fraintende!

(Di domenica 30 luglio 2023)Launad’amore scritta dae scoppia un forte litigio. La donna però ha frainteso tutto… Laprosegue e, nel corso delle, ci sarà un grosso fraintendimento tra. Dopo il matrimonio avvenuto con l’inganno,inizierà a ricordare Jana e capirà di amarla molto. Quindi, scriverà unaper lei che sarà intercettata da Jana, la quale però fraintenderà tutto. Ecco che cosa sta per succedere.La: ...

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 31 luglio al 4 agosto 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova. Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Sevda sarà la prima a venire a conoscenza della gravidanza di Umit e la pregherà di mantenere il silenzio con Zuleyha, perché la dottoressa non vuole che sappia. Scopriamo cosa succederà: La Promessa: Jana scopre la verità da Eugenia. Nelle puntate italiane de La Promessa, quelle che stanno andando in onda ora su Canale5, Jana vuole interrogare Eugenia sulla verità.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro scopre la verità sulla sua nascita. Ecco chi è davvero suo padre! ComingSoon.it

SERIE TV La ragazza e l'ufficiale, le puntate del 28 luglio in streaming Le nuove puntate de La ragazza e l'ufficiale, andate in onda il 28 luglio su Canale 5, sono disponibili in streaming su… Leggi ...Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro scoprirà molto presto la verità sulla sua nascita. Tutto questo succederà quando alla tenuta arriverà Don Lorenzo, il marito di Eugenia.